Biasin: «Inter, oggi decisiva! Investcorp difficile. Spiego perché»

Biasin parla nel giorno di Benfica-Inter. Durante l’intervento su Radio Sportiva tanti gli argomenti toccati dal giornalista: dalla sfida di Champions League al futuro di Inzaghi, passando per l’interesse del fondo Investcorp (vedi articolo) ai problemi dirigenziali e della squadra.

PRETESE – Fabrizio Biasin dice la sua su una serie di temi intorno alla sfera dell’Inter. Così il giornalista inizia il suo intervento nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «L’interesse di Investcorp per l’Inter? Non penso sia una novità che l’Inter ascolti le proposte, soprattutto quando da ottobre Zhang ha detto di essere disposto a vendere. Però un conto è che ci siano fondi interessati, un’altra cosa è riuscire ad arrivare a questo tipo di acquisizione. Fino a quando la richiesta sarà un miliardo difficilmente si arriverà all’accordo. Io penso che ci sia qualcosa di vero su Investcorp e che le cifre che girano siano una barriera rispetto al fatto che a monte stiano ancora resistendo perché la famiglia Zhang chiede ancora tanti soldi. L’Inter fino a tre anni fa si è concessa un mercato faraonico, con giocatori come Lukaku, Barella e Hakimi da 40 milioni di euro. Poi, i dirigenti si sono ritrovati da grandi a nulle possibilità. Il tentativo di fare un certo tipo di lavoro è diventato davvero difficile. Se l’Inter vuole rimanere competitiva deve modificare queste situazioni, altrimenti la dirigenza si troverà sempre a fare tanta fatica. Scambierei Lautaro Martinez con Dusan Vlahovic? No, perché sono fatto alla vecchia maniera e per me c’è ancora romanticismo nel calcio, anche se spesso non è ricambiato. Per come l’ho imparato a conoscere Lautaro Martinez me lo tengo stretto, nonostante tutti i limiti che può avere».

Inter, contro il Benfica si decide il futuro

OBIETTIVI IMMEDIATI – Biasin continua: «Stasera l’Inter si gioca la partita più importante degli ultimi 12 anni. È vero che tra gli obiettivi primari c’è quello di ritornare a giocarci l’anno prossimo ma nessuna sfida come quella di stasera ha i riflettori così puntati addosso. C’è tanta attesa e una bella tensione perché in partite come queste può capitare di tutto ma la cosa più bella è arrivarci. Nonostante i problemi in campionato quello dell’Inter in Europa è un bel percorso. Questa contro il Benfica è una partita spartiacque, dipende tutto da cosa accade stasera. I giocatori non rendono con Inzaghi? Non mi sembra. Lautaro l’anno scorso ha fatto il record di gol e ha battuto quello dell’anno precedente con Conte. Barella in alcune partite lo abbiamo visto a livelli altissimi sotto Inzaghi, anche se quest’anno è sull’altalena. I problemi, secondo me, derivano dal fatto che in questo momento ci sono troppi giocatori che non hanno certezze sul proprio futuro. Alcuni sono sul mercato, altri sono in prestito, altri ancora aspettano di essere rinnovati. Questo porta problemi nel fare gruppo. Si vede meno quando si giocano partite importanti perché gli obiettivi più immediati riescono a cementare la squadra. In campionato, invece, tutto è più faticoso. In questo momento si deve riuscire a costruire qualcosa di più solido da parte di tutte le componenti. L’Inter stasera si gioca un quarto di finale che non è piovuta dal cielo ma è arrivato perché c’è stato un grande percorso dietro. I dirigenti non possono sentenziare adesso perché ci sono ancora tante cose in ballo da realizzare. Inzgahi ha ancora la possibilità di essere l’allenatore dell’Inter l’anno prossimo anche perché ha un contratto fino al 2024 e l’Inter non ha la possibilità di sprecare tutti questi soldi».