Biasin: «Inter non spinta da ‘palazzi‘. Una super-squadra in testa»

Fabrizio Biasin non accetta assolutamente chi parla di complotti o ‘palazzi‘ in favore dell’Inter. Il giornalista ha alzato la voce su Pressing.

GIUSTIZIA – Fabrizio Biasin è agguerrito: «C’è un contatto, quello è fallo. È evidente e il varista doveva vederlo, questo è chiaro. Non mi piace però che questa cosa qua si è trasformata nelle ore successive nella gomitata di Bastoni, che non c’è. Si è trasformata poi nel “palazzo” che aiuta l’Inter, tutti i giornali lo hanno scritto. Mi spiegate perché allora non viene fischiato fallo su Arnautovic o perché si dà il rigore al Verona? Il fallo dev’essere fischiato, ma l’Inter non è in testa perché c’è qualcuno la spinge. Ha 48 punti, è la difesa meno battuta d’Europa e offre il calcio migliore in Italia. Io non posso accettare che dicano che l’Inter deve vincere lo Scudetto per decisioni di enti superiori. L’Inter ora è appannata, serve un filo di concretezza in più perché produce ancora tanto. Ho visto comunque una super squadra quest’anno»