Biasin non ci sta: «Inter non può scartare competizioni! Altro problema»

L’Inter è uscita dalla Coppa Italia e ha abbandonato la possibilità di vincere un trofeo in questa stagione. Fabrizio Biasin non ci sta e attacca chi utilizza una narrazione su Radio Sportiva.

COPPA ITALIA – Fabrizio Biasin non accetta una determinata narrazione sull’Inter che gira da qualche giorno: «Non si scartano i trofei. C’è chi ha detto all’Inter di farsi eliminare dalla Coppa Italia prima. Una squadra è tenuta e deve fare il possibile per arrivare in fondo a tutte le competizioni. L’idea che si debbano scartare competizioni è un’assurdità. Il problema sono i calendari, che sono ingombranti ed esagerati. Ti portano poi a dire che i giocatori sono quelli e ti ritrovi a giocare ogni 3 giorni portando uno spettacolo non soddisfacente».

Inter, il problema del calendario secondo Biasin

CALENDARI – Biasin sottolinea un problema: «Si gioca veramente troppo, non si può però entrare in campo per farsi eliminare. Non posso sottostare a ciò, pretendo che si dia più respiro alle squadre. La Coppa Italia non porta tanti soldi e non credo che l’Inter abbia provato a vincerla per i soldi. Lo ha fatto per cercare di vincere un trofeo, adesso se lo giocheranno Milan e Bologna in finale a Roma»