Biasin netto: «Inter non può permettersi di perdere con l’Atalanta!»

La partita tra Inter e Atalanta sta per iniziare. Mancano poco meno di tre ore, Fabrizio Biasin è netto su Tutti Convocati sulla gara di Supercoppa Italiana in programma stasera.

PARTITA – Inter e Atalanta si affronteranno alle ore 20 questa sera per la prima semifinale di Supercoppa Italiana. Domani ci sarà Milan-Juventus e si conoscerà la sfida valida per la finale del prossimo 6 gennaio. Simone Inzaghi ha la possibilità di scrivere la storia assieme alla sua squadra vincendo per la quarta volta consecutiva la competizione. Non è mai successo nella storia. Gian Piero Gasperini invece insegue il sogno di giocarsi il secondo trofeo da allenatore dell’Atalanta.

Inter-Atalanta, Biasin aumenta le pressioni!

PRESSIONE – La squadra di Inzaghi non deve assolutamente mancare la finale in Arabia Saudita. Iniziare il 2025 con una sconfitta sarebbe pesante per l’intero ambiente, che cerca conferme sull’ultimo periodo di importanti vittorie. Fabrizio Biasin ha ricordato il passato, ma mette in mezzo le pressioni: «Gasperini ha fregato praticamente tutti negli ultimi X anni ma non Inzaghi, il quale lo ha messo sempre sotto. Anche se l’ultimo precedente fa poco testo. L’Inter non può permettersi di perdere, conosco i miei polli, tu puoi vincere tutte le partite del 2024, ma poi perdi la prima del 2025 e arrivano tutti gli avvoltoi»