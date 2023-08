Biasin: «Inter non più forte dell’anno scorso! Ma il Napoli insegna»

Biasin dice la sua sull’Inter e sulla forza della squadra di Simone Inzaghi. Il giornalista poi prende come riferimento il Napoli

NON PIÙ FORTE − A Tv Play, Fabrizio Biasin dice la sua sulla rosa nerazzurra: «In questo momento non si può dire che l’Inter sia più forte rispetto alla scorsa stagione; la squadra è arrivata in finale di Champions League con giocatori già formati. Adesso ha abbassato l’età media ed in prospettiva può essere più forte, ma non nel presente. Inutile fare una valutazione adesso. L’anno scorso il Napoli, di questi tempi, non aveva una squadra. Poi abbiamo visto cos’è successo».