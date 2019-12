Biasin: “Inter, Natale diverso dal solito! Letterina a Suning? De Paul e…”

Fabrizio Biasin, ospite a “Tutti Convocati” su “Radio 24”, ha parlato del Natale dell’Inter e ha evidenziato le differenze rispetto alle passate stagioni in casa nerazzurra

NATALE DIVERSO – Fabrizio Biasin si gode il momento dell’Inter: «Solitamente il Natale brutto lo passavamo noi. Ora siamo primi in classifica e la Juventus ha perso male in finale di Supercoppa Italiana. Sul Milan invece non mi va di accanirmi, la situazione è veramente brutta. La sensazione è che i rossoneri debbano ripartire da zero un’altra volta. Non mi aspettavo che i nerazzurri fossero a questo punto, mi sembra che l’Inter abbia fatto le cose meglio rispetto alle altre. Cosa che non capitava da anni. La mia sensazione è che la dirigenza della Juve abbiamo lavorato male la scorsa estate».

LETTERINA – Biasin ha poi parlato del processo di crescita dell’Inter e ha scritto la propria lettera di Natale a Suning: «La qualificazione agli ottavi di Champions League è stata mancata, ma nel processo di crescita non possiamo che essere contenti di questa stagione. Non ci sono polemiche e problemi, si stanno facendo le cose seriamente. La mia letterina a Suning? Vorrei un centrocampista e un esterno sinistro. Preferirei De Paul a Vidal perché mi sembra più spendibile per il futuro. E chiederei di prendere Kulusevski per giugno».