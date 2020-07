Biasin: “Inter-Napoli vale 10 mln, Conte lo sa! Ecco i 4-5 acquisti che farà”

Condividi questo articolo

Biasin – giornalista di “Libero” e tifoso interista -, nel consueto editoriale del martedì per il portale “Tutto Mercato Web”, analizza la prima stagione di Conte all’Inter in attesa del risultato di Inter-Napoli. Il mercato estivo va verso una precisa direzione

ANNO UNO DI CONTE – L’editoriale di Fabrizio Biasin fa riferimento anche a Inter-Napoli: “Oggi torna il campionato. E gioca l’Inter. Contro il Napoli. La partita vale 10 milioni di euro, ovvero i soldi in più che i nerazzurri possono incassare in caso di secondo posto. Non pochi. Antonio Conte a proposito del secondo posto è stato chiaro («il primo dei perdenti»), ma sa anche lui che il piazzamento ha la sua importanza, perché può aiutare il gruppo a fare l’indispensabile salto di qualità: addio squadra solo competitiva, benvenuta squadra pronta per vincere. Finale di campionato e cammino in Europa League ci diranno come è andato il primo anno di Conte: i numeri sono buoni a prescindere, ma gli ipercritici non vedono l’ora di massacrare il mister”.

MERCATO INTER – Biasin assicura che arriveranno quattro-cinque giocatori dopo altrettante cessioni: “Di sicuro la vittoria diventerà un comandamento a partire dalla prossima stagione: il diretto interessato non solo lo sa, ma sarà il primo a pretenderla. Per riuscirci ci si affida al mercato. Arriverà un difensore (Marash Kumbulla è sempre nel mirino), arriverà Sandro Tonali (si continua a far di conto con Massimo Cellino), arriverà una punta (Edin Dzeko resta un sogno proibito del mister), arriverà un esterno a sinistra (Emerson Palmieri è un papabile), molto probabilmente arriverà un altro e “scafato” centrocampista. Tutto questo ovviamente passa dalla cessione di almeno altrettanti giocatori, altrimenti ad Appiano Gentile a settembre si rischiano fastidiosi assembramenti”.

Fonte: Tutto Mercato Web – Fabrizio Biasin