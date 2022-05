Biasin: «Inter, con Mkhitaryan e Asllani fai una gran cosa a centrocampo»

L’Inter ha chiuso per l’acquisto per Mkhitaryan ed è alla ricerca anche di un vice Brozovic: Asllani. Fabrizio Biasin commenta le idee di mercato nerazzurre

COLPI − Biasin commenta su Twitter il possibile arrivo di Mkhitaryan (vedi articolo) e l’interesse per Asllani: «Non so se Mkhitaryan–Inter sia un affare fatto. Ma so 2 cose: 1) Se l’Inter pensa di rinforzare il centrocampo con un parametro zero esperto (l’armeno) e una giovane promessa (Asllani), per me fa una gran cosa. 2) Imparare a memoria come si scrive Mkhitaryan è impossibile».