Biasin: «Inter e Milan? Vi dico chi delle due ha la rosa più forte»

Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Sportiva riguardo Inter e Milan, facendo un confronto tra le due rose di Inzaghi e Pioli.

DERBY – Fabrizio Biasin ha spiegato quale delle due rose secondo lui è migliore: «Secondo me il Milan è sullo stesso livello dell’Inter. Entrambe le squadre negli ultimi due anni hanno vinto uno Scudetto. Il merito secondo me è di Pioli che ha avuto un momento di difficoltà quest’anno ma n’è uscito. Ha portato i suoi giocatori a rendere più di quanto ci si aspettasse. Cosa che invece non succede all’Inter. Tante volte i nerazzurri non hanno reso quello che valgono. La mia idea è che nonostante l’Inter non giochi al suo livello potenziale ha gli stessi punti del Milan. Ciò mi fa pensare che la rosa potenzialmente sia sopra rispetto a quella dei rossoneri, che più giovane e più futuribile. Questa cosa però non si vede».