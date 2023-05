Biasin: «Inter e Milan non sono spacciate, Correa può essere utile»

Fabrizio Biasin, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter e del momento degli attaccanti. Ha poi aggiunto qualcosa sull’eventuale Finale di Champions League.

SOTTO LA MEDIA − Fabrizio Biasin ha parlato del rendimento di Joaquin Correa all’Inter: «Correa è costato un sacco di soldi e doveva venire a Milano per fare un tipo di lavoro che nessuno degli altri giocatori dell’Inter riesce a fare. Tendenzialmente lui è un giocatore che ha come caratteristica quella di saper saltare l’uomo. In generale però nella sua esperienza in nerazzurro ha giocato bene poche partite. Poi in realtà è sempre stato molto al di sotto agli altri tre, ovvero Lautaro Martinez, Lukaku ed Dzeko. Quindi al momento è uno dei pochi della rosa che non riesce a stare a livello degli altri. Io capisco che sia difficile fare questo ragionamento perché la sua stagione per ora è sotto la sufficienza però ha segnato un gol non banale contro il Benfica. E ora può essere che serva anche lui. Diciamo che al momento parte decisamente sotto gli altri tre. Lukaku stasera alternativa numero uno e poi vedremo se ci sarà spazio per Correa».

Biasin sulle Chance di Inter e Milan in finale di Champions League

NESSUNO È SPACCIATO − Biasin ha poi detto la sua sulle chance che Inter e Milan hanno di battere in finale una tra Manchester City e Real Madrid. Le sue parole: «City e Real hanno fatturati superiori a quelli di Inter e Milan e logicamente hanno più possibilità. Però non dimentichiamo la partita che i nerazzurri hanno fatto al Camp Nou contro il Barcellona che ha dominato La Liga. O il Milan che ha battuto il Tottenham e ha fatto un partitone. Ovviamente immagino che chi fa i pronostici dirà che a vincere sarà una tra City e Real, ma è normale. Però spacciate assolutamente no».