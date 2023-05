Biasin: «Inter-Milan, gara decisiva! Inzaghi è stato bravissimo a…»

Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Sportiva dell’Euroderby di Champions League tra Inter e Milan (vedi articolo): il giornalista, con l’occasione, ha elogiato anche il lavoro svolto da Simone Inzaghi.

IMPORTANZA − A “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato Fabrizio Biasin alla vigilia di Inter-Milan in Champions League: «Sarà una partita molto importante, decisiva. Per l’Inter, per il Milan, per il calcio italiano. L’ansia che c’è è un’ansia bella. Per tutti, sia per i tifosi dell’Inter sia del Milan. Bisogna godersi questi momenti. Il calcio dovrebbe essere questo: avere aspettative per grandi eventi. Poi c’è chi al termine della partita sarà tristissimo e chi felicissimo, ma questo è il calcio. Simone Inzaghi è stato bravissimo, nel momento topico della stagione, a capire che dovesse fare affidamento su tutta la rosa per arrivare in fondo a tutte le competizioni e per riagganciare la zona Champions League. Stefano Pioli questo non lo ha avuto perché il mercato estivo non ha portato alternative di livello».