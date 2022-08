Biasin: «Inter migliorata, manca però il difensore! Su Skriniar una sicurezza»

Fabrizio Biasin sulle frequenze di Radio Sportiva ha parlato della situazione mercato dell’Inter, in particolare in entrata per il difensore.

IL COMMENTO – Fabrizio Biasin parla della situazione mercato legata all’Inter: «L’Inter in questo momento si è tenuta tutti i titolari a parte Perisic e lo ha rinforzato migliorando le seconde linee e prendendo Romelu Lukaku in attacco. In difesa devono capire che succede, la speranza è che non arrivi nessun tipo di offerta anche se su Milan Skriniar la situazione è abbastanza chiara: non si vende a meno di 70 milioni. Non essendoci budget il presunto sostituto di Ranocchia deve arrivare a zero o poco più, magari con la formula del prestito. Il primo nome nella lista è Akanji, l’ultimo invece è Acerbi».