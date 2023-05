Biasin: «Inter, mercato a costo zero sarà già troppo! De Vrij da rinnovo»

Biasin spiega quali sono le possibilità di spesa per l’Inter nella prossima sessione di mercato. Il giornalista, intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, dice la sua anche sull’eventuale rinnovo di De Vrij e sulla situazione di Skriniar.

MERCATO – Fabrizio Biasin valuta positivamente l’operato della dirigenza dell’Inter. Il giornalista, sulle frequenze di Radio Sportiva, parla anche del prossimo mercato: «A livello di struttura e impostazione dirigenziale l’Inter è una bella squadra. C’è un dirigente che sceglie i giocatori, cioè Piero Ausilio, e Giuseppe Marotta che fa un lavoro importantissimo che consiste nel dare l’ok e nel portare avanti la trattativa. Sono stati veramente bravi perché sono riusciti a farlo dovendo portare anche quattrini nelle casse, mantenendo alta la competitività del gruppo, Non era affatto scontato. Gli incassi della Champions League permetteranno all’Inter di spendere tanto? Non esiste che si spenda, non solo all’Inter ma nel calcio italiano in generale. Sarà già molto potersi permettere un mercato a costo zero. Adesso nessuno si può permettere di buttare sul piatto 100 milioni di euro. Fino a quando il sistema calcio italiano non poterà più soldi sarà molto difficile ragionare sui mercati con dei meno davanti».

Inter, da De Vrij a Skriniar: la situazione

POSSIBILITÀ – Biasin continua a parlare dell’Inter così: «Stefan De Vrij sta dimostrando di non essere in fase decadente, come qualcuno voleva far credere. All’inizio della stagione non era al massimo ma adesso sta facendo vedere di essere un difensore di grande livello e non ancora anziano. L’Inter dovrà fare tante cose sul mercato anche in fase difensiva e credo convenga arrivare a un rinnovo. La proposta è stata già fatta, con un contratto biennale alle cifre attuali. Penso che si possa arrivare a un accordo positivo perché il giocatore si trova bene a Milano e vuole andare avanti con l’Inter. Con i fatti si è guadagnato la possibilità di restare. La scelta di Milan Skriniar di andare via continua a essere quella legittima di un professionista che, però, ha sbagliato tempistiche e modo. A livello di atmosfera e emozioni è una cosa che lui non può sentire sua. In Inter-Atalanta lo stadio era tutto per la squadra e i cori per tutti i giocatori ma lui era escluso. Magari poi verrà convocato per la finale, ma comunque non fa parte di questa cosa bellissima che è capitata all’Inter nell’ultimo periodo. Un po’ sicuramente lui sente questo momento, ma non so se tornando indietro cambierebbe decisione. Tante volte ci si fa guidare dai quattrini, però se stai bene in un posto è sempre bene pensarci mille volte prima di lasciare».