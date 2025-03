Biasin: «Inter, sarà un massacro. Scudetto? Nessuna condannata!»

Dopo la disfatta dell’Italia in Nations League, si torna con la testa al campionato. Fabrizio Biasin ha un’idea precisa sulle pretendenti allo scudetto. Poi un pensiero anche sulle avversarie dell’Inter in Champions League.

ANDAMENTO – Ospite di Radio Sportiva, il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin dichiara: «Il Napoli per me è assolutamente ancora in corsa per lo scudetto. Molti non lo pensano, ma io credo che lo sia anche l’Atalanta. La Dea arriva da una scoppola rimediata nell’ultimo turno in casa, proprio contro l’Inter, ed è sotto di sei punti dalla capolista. Ma l’andamento di questa stagione mi fa pensare che ci sia ancora speranza per tutte e tre le squadre».

UN MASSACRO – Fabrizio Biasin prosegue: «Dico questo perché non esiste una squadra che è riuscita a uccidere sportivamente le altre. Tre punti per il Napoli e sei per l’Atalanta non sono una condanna, visto anche il calendario che avrà l’Inter alla ripresa. Sei partite in venticinque giorni, che sono un massacro da un certo punto di vista. Quindi per me tutte e tre sono ancora in ballo per lo scudetto».

Dal campionato alla Champions League: il focus di Biasin sulle avversarie dell’Inter

LA PROSSIMA – Dopo l’analisi legata allo scudetto, Fabrizio Biasin sposta la sua attenzione sul percorso europeo dell’Inter: «L’avversario che temo di più in Champions League? L’avversario più duro è esattamente quello che devi affrontare. Non si può ragionare su un futuro che ancora non è scritto. Banalmente, l’Inter adesso dovrà affrontare il Bayern Monaco, che è una squadra che parte favorita nel doppio confronto. Mancano ancora quindici giorni, quindi possono capitare ancora tante cose, ma tendenzialmente quella tedesca è una squadra che quantomeno parte col 55% di possibilità rispetto al 45% dell’Inter».