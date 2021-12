Biasin: «Inter mai così bella. Ma non togliamo i meriti a Conte»

L’Inter di Simone Inzaghi è in testa alla classifica. I nerazzurri giocano un grande calcio e il merito è del nuovo tecnico arrivato in estate oltre che dei vari giocatori di qualità in campo. Durante la puntata odierna di TuttiConvocati ha parlato anche Fabrizio Biasin.

MERITI – Biasin, giornalista di Libero Quotidiano, quest’oggi ha parlato dell’Inter attuale facendo anche un punto da dove arriva questa Inter collaudata. «Andando a ritroso faccio fatica a vedere un’Inter così bella, ma non bisogna togliere meriti a Conte che ha portato la mentalità vincente che non c’era. Inzaghi sfrutta quella cosa lì portandoci il suo. Pensavo facesse più fatica, invece è bravissimo».

FONTE – Tutticonvocati