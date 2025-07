Biasin: «Inter, lavorare più sui reparti che sui singoli. Leoni? Nel mirino»

L’Inter si è già mossa sul mercato assicurandosi tre centrocampisti e un attaccante. Secondo Fabrizio Biasin bisogna rinforzare la difesa ma, più che sul giocatore, bisogna soffermarsi su un aspetto specifico.

MERCATO – L’Inter, dopo essersi assicurata Nicola Zalewski, Luis Henrique, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny, si muoverà per rinforzare la difesa. Fabrizio Biasin, a Radio Sportiva, sottolinea che i nerazzurri siano interessati ad un difensore giovane e di talento: «Invito tutti a non farsi fregare dalla narrativa mediatica. Spesso si parla di attaccanti, trequartisti, punte e sembra che i direttori sportivi, non solo quelli dell’Inter, non ragionino sui difensori. I difensori non regalano mai i titoloni quindi si parla sempre di attaccanti ma nel frattempo i dirigenti pensano anche alla difesa. Certamente bisogna andare a vedere i difensori ma in realtà nel 2025 bisogna anche e soprattutto andare a vedere la fase difensiva».

L’Inter deve lavorare soprattutto sulla fase difensiva

REPARTI – L’Inter ha subito troppi gol per distrazione e tanti negli ultimi minuti di gara la scorsa stagione. Il giornalista afferma che la differenza la fa l’organizzazione fra i reparti: «Quindi per prendere meno gol, più che pensare di prendere un difensore centrale forte, forse hai bisogno di un centrocampista che faccia un certo tipo di lavoro. Bisogna lavorare più sui reparti che sui singoli. Nel caso specifico l’Inter avrà in uscita almeno un paio di pedine la dietro. Quindi io posso presumere che in realtà stiano ragionando su alcuni difensori, magari anche molto giovani. Si è parlato tantissimo nelle ultime settimane di Leoni. A proposito di talenti del Parma, è un giocatore che piace a tante squadre e presumo che possa essere anche nel mirino dell’Inter».