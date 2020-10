Biasin: “Inter, la rosa di Conte è completa in ogni reparto. Due dubbi”

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin, noto giornalista, tira le somme del mercato dell’Inter nel consueto editoriale per “Tuttomercatoweb.com”.

CORAZZATA – La sessione estivo-autunnale di calciomercato ha chiuso i battenti. L’Inter si è mossa soprattutto in uscita nell’ultimo giorno di trattative (QUI il recap del mercato nerazzurro). Secondo Fabrizio Biasin, i nerazzurri hanno messo insieme una squadra completa in tutti i reparti. Restano però alcuni punti interrogativi: “L’Inter si ritrova con Radja Nainggolan – scrive Biasin nell’editoriale per “Tuttomercatoweb.com” – . L’avrebbe ceduto volentieri, è rimasto per problemi che definiremo “nessuno voleva smenarci quattrini”. Può essere un bene solo se il belga accetterà il ruolo di “alternativa ai titolari”, viceversa rischia di trasformarsi in un problema. Per il resto la rosa appare completa: per ogni ruolo ci sono titolari e alternative valide. Sì, anche in attacco. Un solo dubbio, Christian Eriksen: trattenerlo per trattarlo come un rincalzo non ha senso, ma siamo (abbastanza) convinti che alla fine il tecnico saprà valorizzarlo”.

