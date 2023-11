Biasin: «Inter intelligente prima della Roma. Mourinho male»

L’Inter ha vinto contro la Roma, la prestazione però dei giallorossi è stata al di sotto delle aspettative. Fabrizio Biasin la giudica su Cronache di Spogliatoio.

CONTRO IL NEMICO – Biasin torna sul ritorno del belga: «Tutti temevano i fischi per Lukaku, in realtà non ha toccato un pallone e il problema non si è posto. Io ho vissuto a San Siro 90 minuti intensi. Il pubblico al netto dei fischi per Lukaku ha dato una spinta micidiale. Ho visto il dodicesimo uomo domenica, settantamila tifosi sono stati impressionanti. Mi siedo in tribuna stampa, la gente guardava Mourinho dietro di me. Non ha fatto un sorriso neanche per sbaglio, la sua squadra è scesa in campo per lo 0-0 e ha giocato malissimo. Io non posso far finta di aver trovato una squadra poco presentabile, anche con la Primavera tre passaggi li devi fare. L’Inter ha fatto una cosa intelligente: non ha detto una parola nel prepartita e in campo l’atteggiamento è stato quello di una squadra che sapeva ciò che voleva. Hanno giocato a testa bassa e hanno caricato la Roma».