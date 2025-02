Biasin: «Inter inoperosa? Verità un’altra. Dirigenza sta pianificando!»

Fabrizio Biasin ha parlato delle strategie di mercato dell’Inter, tra la finestra invernale e quella estiva, escludendo che la dirigenza sia stata inoperosa.

IL COMMENTO – Fabrizio Biasin si è espresso a Radio Sportiva in merito al modo in cui la dirigenza dell’Inter sta operando sul mercato in vista della prossima stagione: «Qualcuno alza la mano e dice ‘non hanno fatto niente’, mentre la verità è che si stanno già dando da fare per la sessione estiva. Hanno ceduto Buchanan per Zalewski, hanno preso un giocatore promettente come Sucic e si stanno già muovendo per dare una bella rimescolata alla rosa. Se nella scorsa estate l’Inter non ha fatto nulla, io penso che in questa invece ci saranno una dozzina di operazioni volti a cambiare la squadra in base alle esigenze dei nerazzurri».