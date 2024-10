Biasin: «Inter ingenua, serviva un passo indietro. Juventus più furba»

Analisi a freddo di Inter-Juventus da parte di Fabrizio Biasin. Il giornalista di fede nerazzurro, all’indomani del derby d’Italia, prova a capire cosa non ha funzionato per la squadra di Simone Inzaghi.

ANALISI – Fabrizio Biasin, intervenuto su Radio Sportiva, all’indomani di Inter-Juventus, dichiara: «C’è stato quel quarto d’ora nel secondo tempo di pressing asfissiante generato dall’entusiasmo del gol di Dumfries. Lautaro Martinez prova a segnare e ci va vicinissimo, lo stesso Dumfries sfiora un’altra volta il gol. Dimarco tira dalla distanza e il portiere para, Barella parte in contropiede dritto per dritto e Di Gregorio riesce a fare un’altra grande parata. Ci sono tre o quattro occasioni una vicina all’altra e una serie di situazioni che portano l’Inter a commettere un errore strategico».

PASSO INDIETRO – Fabrizio Biasin prosegue nella sua disamina: «L’Inter pensava solo a fare il quinto gol e poi magari anche il sesto. E non si rende conto che dall’altra parte c’è una squadra che, riuscita a conservare la calma, controbatte con le idee di Thiago Motta. Nel momento in cui non riesce a fare il 5-2 e capisce che le energie stanno terminando l’Inter avrebbe dovuto avere la forza di fare un passo indietro. Non è proprio la prerogativa della squadra di Inzaghi, che prova sempre a fare calcio, ma strategicamente deve capire che va benissimo anche provare a rallentare».

SCONTRO DI GENERAZIONI – Fabrizio Biasin, poi, si sofferma sull’età dei giocatori di Inter-Juventus, spiegando: «C’è stato una sorta di scontro generazionale perché da una parte c’è stata la squadra più anziana della Serie A e dall’altra una delle più giovani in assoluto. Certamente ieri la squadra più esperta non si dimostrata così esperta perché a un certo punto, strategicamente, c’è stata un’ingenuità dalla parte dell’Inter che ha provato in tutti i modi a segnare ancora».

ERRORE – Fabrizio Biasin arriva a una conclusione: «Da una squadra esperta, invece, ti aspetti che sappia gestire il doppio vantaggio. Invece la Juventus ha retto il confronto nel momento difficile e poi è stata più furba, brava e capace di sfruttare le ripartenze. Quindi è vero che per una volta i giovani sono stati più bravi degli esperti, che tra l’altro l’anno scorso hanno stra-vinto il campionato. Non si tratta di un gruppo non capace di gestire certe situazioni, però la maturità che ha raggiunto l’Inter l’anno scorso contro la Juventus non si è proprio vista. Una squadra matura riesce a capire i momenti, invece li ha capiti la Juventus che è più giovane».