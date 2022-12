Biasin: «Inter, impegno di Zhang c’è ma debiti su debiti. Anche i dirigenti…»

Fabrizio Biasin, ospite nella trasmissione “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato della possibile cessione dell’Inter da parte della famiglia Zhang.

CESSIONE DIFFICILE − Continuano a rincorrersi le voci sulla possibile cessione dell’Inter nel 2023. Sull’argomento è intervenuto anche Fabrizio Biasin. Le sue parole: «Al momento non ci sono novità. Siamo fermi a quello che il patron dell’Inter Steven Zhang ha detto anche alla festa di Natale, e cioè che l’idea è quella di andare avanti a lungo termine pur nelle difficoltà. Se chiedi a me penso che in realtà la proprietà nerazzurra stia pensando alla cessione. Una richiesta che però in questo momento nessuno può soddisfare, perché se la richiesta è veramente superiore al miliardo, è difficile pensare a qualcuno che possa arrivare a queste cifre. Nel frattempo però la famiglia Zhang si impegna a sostenere il club per quanto può. Sappiamo perfettamente che in questo momento è molto difficile riuscire a portare avanti un club che macina debiti su debiti a causa di interessi da pagare. Situazione che mette in difficoltà anche i dirigenti».