Biasin: «L’Inter ha bisogno di Lukaku! Può giocarsi queste carte»

Per l’Inter è iniziato un momento decisivo e di questo ha parlato Fabrizio Biasin, a Radio Sportiva, facendo riferimento a Romelu Lukaku e al lavoro svolto da Simone Inzaghi (vedi articolo). Le sue parole.

MOMENTO DECISIVO − Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell’Inter nel corso del programma “Il Processo di Sportiva” a Radio Sportiva: «Secondo me il giocatore più decisivo per il passaggio in Champions League sarà Marcelo Brozovic. Rafael Leao forse si è assentato mesi ma è decisivo dall’anno scorso. Romelu Lukaku è rispuntato adesso dopo una stagione troppo sotto le attese. Ma è rispuntato appena in tempo perché ora ci sono le partite difficili e lui serve. Finora non c’è stato ma è ora più che mai che ha bisogno di lui. È un momento decisivo e lui ha ancora la possibilità di giocarsi queste carte. Ma non saranno solo loro due gli unici protagonisti del derby europeo. Per quanto riguarda Simone Inzaghi diciamo che non ha nessun tipo di certezza. La società ha scelto di rinnovargli il contratto l’estate scorsa. La Champions League ha portato oltre 80 milioni di euro nelle casse dell’Inter quindi evidentemente il lavoro del tecnico non è totalmente da bocciare. Chi uscirà vittorioso dal Derby avrà più energie mentali, al contrario sarà molto pesante per chi verrà sconfitto».