Biasin chiaro: «L’Inter ha bisogno di un colpo come Lookman!»

L’Inter sta puntando in maniera concreta Ademola Lookman e vuole chiudere al più presto la trattativa con l’Atalanta. Fabrizio Biasin scrive a riguardo su X.

COLPO – Ademola Lookman vuole l’Inter e viceversa. I nerazzurri hanno fatto i primi passi per chiudere il colpo e sembrano seriamente intenzionati a convincere l’Atalanta. I 40 milioni di euro iniziali non bastano, serve un’altra offerta di poco più alta e Lookman si unirà al club meneghino. Fabrizio Biasin su X ha scritto la sua sulla trattativa che si preannuncia infuocata nei prossimi giorni: «Rispetto all’ipotesi “Lookman all’Inter” ci sono una marea di aspetti affatto banali da considerare – dall’incastro economico a quello tattico – ma una cosa è sicura: dopo tutto quello che è successo nel finale di stagione, i tifosi nerazzurri hanno assoluto bisogno di un colpo come questo. Una società di calcio ha il dovere di fare sempre le cose con logica e raziocinio, ma allo stesso tempo deve riuscire a comprendere i momenti: l’ambiente Inter è passato dall’Everest della speranza alla Fossa delle Marianne della delusione, “un Lookman” sarebbe un gran modo da parte del club per dare una pedata alle Marianne e lanciare un messaggio ai suoi tifosi: “Si riparte tutti assieme”».