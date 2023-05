Biasin: «L’Inter ha avuto un meccanismo involontario. Inzaghi? Lo terrei!»

Biasin terrebbe Inzaghi anche per la prossima stagione, visto quanto fatto con l’Inter. Intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, il giornalista parla anche della gestione stagionale.

IL GIUDIZIO – Fabrizio Biasin dà una valutazione di quanto fatto dalla squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter è partita malissimo, ha disputato un mese e mezzo di “non campionato”. Quello è stato un problema per rincorrere il Napoli. A gennaio vince lo scontro diretto, ma la partita successiva non vince col Monza. A quel punto subentra un meccanismo, forse involontario, che mette nella testa dei giocatori di non lottare più per lo scudetto: non mettono più il 101% in campionato, scavando un solco. Credo sia anche un filo normale, poi è una squadra che sta disputando una delle stagioni migliori da mille anni. È quarta, in finale di Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa Italiana e si sta giocando l’accesso in finale di Champions League. Poi ogni squadra si può migliorare sul mercato, ma sono valutazioni da fare a fine stagione. È rosa abbastanza vecchia, ma ha giocatori di livello».

SOLDI IN ARRIVO – Biasin indica i vantaggi economici: «L’Inter, nelle intenzioni, doveva portare quaranta-cinquanta milioni di attivo a fine stagione. Avendo ottenuto le semifinali di Champions League, con possibilità di arrivare in finale, è già a posto. Però il bilancio finisce il 30 giugno, poi si parte con il successivo: per questo serve qualificarsi alla prossima, perché altrimenti si ripartirebbe da zero».

DA TENERE – In chiusura, Biasin va sulla questione allenatore dell’Inter: «Conferma di Inzaghi? Ci sono un po’ di variabili, tra finale di stagione e Champions League. Ma, e lo dicevo anche un mese fa quando le cose andavano male, non vedo un motivo per cambiare la guida tecnica. È vero che Inzaghi deve cambiare delle cose, come la comunicazione e la gestione nell’arco dei novanta minuti, di avere in mano il gruppo ed essere bravo a gestirlo. Se questa squadra arriva a maggio inoltrato, dopo aver giocato nove partite ad aprile, con questa condizione psico-fisica sarà anche merito suo. Poi nel calcio contano i risultati, ma dipendesse da me Inzaghi sarebbe sulla panchina dell’Inter anche la prossima stagione».