Biasin: «Inter, Gosens sorpresa. Conti, nessun meno a fine estate»

Fabrizio Biasin ha parlato del colpo del terzino sinistro tedesco Robin Gosens, arrivato all’Inter dall’Atalanta e non solo.

SORPRESA – Queste le parole su Radio 24 nel corso della trasmissione TuttiConvocati da parte di Fabrizio Biasin sull’Inter. «L’Inter aveva bisogno di una punta di complemento visto che Correa è infortunato, mentre a sinistra con Gosens è una vera e propria sorpresa per tutti quanti. La gestione dei conti è in mano a Marotta e Ausilio, non ci sarà un meno a bilancio a fine estate».