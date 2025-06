Biasin: «All’Inter i giovani giocano solo se sono bravi, non per l’anagrafe»

L’Inter quest’anno avrà in panchina un allenatore giovanissimo e in campo si punterà molto sulla linea green. Fabrizio Biasin, a RadioSportiva, esprime la sua opinione sui fratelli Esposito.

GIOVANI E FORTI – L’Inter ha decisamente cambiato rotta quest’anno. In panchina un acerbo Christian Chivu, il quale sicuramente punterà molto su i giovani. Fabrizio Biasin chiarisce la sua posizione sui giovanissimi e sui fratelli Esposito: «Non bisogna far giocare i giovani perché sono giovani. Perché altrimenti si incorre nel rischio di fare l’errore di che si commette a livello dilettantesco, quando si fanno giocare dei giocatori perché nati in un certo periodo. Questo è l’inizio della fine. In realtà i giovani giocano se sono bravi. Non devono giocare per forza perché sono giovani. Se si persegue questo non si va da nessuna parte. Così il ragionamento sui fratelli Esposito».

L’Inter ha già il futuro in attacco, bisogna dargli fiducia

FIDUCIA – L’Inter si è già assicurata due acquisti promettenti e giovani: Petar Sucic e Luis Henrique. Secondo il giornalista anche i fratelli Esposito potrebbero fare bene ma bisogna dargli la giusta fiducia: «Se i due fratelli fossero rimasti all’interno della rosa dell’Inter dell’anno scorso, nessuno ci può dire se le cose sarebbero andate meglio di come sono andate. Francesco Pio Esposito oggi è al centro delle cronache perché ha affrontato una stagione in Serie B di altissimo livello allo Spezia. Probabilmente se fosse rimasto all’interno del gruppo Inter, una squadra che avrebbe dovuto affrontare tutte le competizioni, magari non avrebbe trovato spazio. Lo stesso vale per suo fratello. Adesso è facile dirlo perché sappiamo com’è andata la stagione. Così sono convinto del fatto che i fratelli Esposito se fanno molto bene il Mondiale per Club, diremo che devono stare a tutti i costi all’Inter e giocare ad alto livello. Al contrario si potrebbe anche dire che è stato un errore anche solo portarli negli Stati Uniti».