Biasin: «Inter, già incasso pari al 2023. Mercato? Strategia chiara»

Biasin ha parlato dell’Inter e del suo momento attuale, vista la presenza in tutte le competizioni. Poi al contempo si è espresso sul prossimo mercato nerazzurro. La strategia, a detta sua, è chiarissima.

PRESENTE E FUTURO – In collegamento su Radio 24, durante la trasmissione Tutti Convocati, Fabrizio Biasin ha detto la sua sull’Inter in corsa su tutti i fronti. Al contempo, però, ha risposto alla domanda sul futuro del club e in particolare sul progetto legato al calciomercato estivo. Il suo intervento in radio: «Mano col tre di Inzaghi dato di fatto: siamo al 6 marzo e sono in corsa su tutti i fronti. Non è una cosa da poco. L’Inter ha già incassato i soldi che incassò due anni fa quando è arrivata in finale. Senza risultati non arrivano i soldi. Evidente che si arriverà a fare dei cambiamenti al livello di scelte, ma sono doverosi vista l’età media. L’Inter ha bisogno di svecchiarsi, ma bisogna capire come lo fai. Un conto è prendere un ventenne che può giocare in qualsiasi squadra al mondo come Paz, un altro è prendere un ventenne che ha bisogno di almeno due anni per crescere. Marotta e tutta la dirigenza andranno alla ricerca di giocatori giovani già spendibili sul campo».