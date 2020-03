Biasin: “Inter-Getafe, iberici a Milano! Con Conte si cresce, lo conferma…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero” di fede interista, ha parlato di Inter-Getafe e di Antonio Conte

NO PLAYOFF – Queste le parole di Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero” e tifoso dell’Inter, è partito dall’ipotesi playoff per concludere la Serie A e decidere così a chi assegnare lo scudetto: «Ne abbiamo parlato tantissimo perché ci incuriosisce più delle altre ma in questo momento ci sono più soluzioni sul tavolo e ancora non sappiamo cosa verrà deciso. Sono contrario all’ipotesi playoff, mi sembra strana. Per come la vedo io, o si riesce a terminare il campionato o non si deve assegnare il titolo, dipende molto dalle decisioni che la Uefa prenderà sull’Europeo».

CONTE – Quindi Biasin sul lavoro di Antonio Conte all’Inter: «Vero che sono stati fatti acquisti di grande peso ma il girone di Champions League non era facile. La squadra sta proseguendo il suo percorso di crescita, tanto è vero che rispetto alla scorsa stagione la qualificazione in Champions non è in discussione».

INTER-GETAFE – Infine Biasin sulla possibilità che il Getafe non si presenti a Milano per disputare giovedì Inter-Getafe di Europa League a causa della paura del Coronavirus: «Credo che alla fine gli spagnoli verranno a Milano perché la Uefa ha già deciso che si gioca a porte chiuse. Normale però che chi viene in Italia in questo momento si ponga delle domande».