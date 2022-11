Biasin: «Inter, a gennaio non vedo grosse cose. Attacco? 4 punte bastano»

Biasin, in collegamento su Radio Sportiva, ha parlato del mercato dell’Inter di gennaio. Nessuna novità secondo il giornalista, poi fa una considerazione sul parco attaccanti

MERCATO − Fabrizio Biasin non ritiene necessario per l’Inter fare mercato a gennaio: «A gennaio non mi immagino grosse cose a meno che alcuni giocatori alzino la mano e chiedono di andare via per andare a giocare di più, tipo Robin Gosens o Roberto Gagliardini. Il centrocampista è ormai diventato la riserva delle riserve. Serve una punta? Secondo me i 4 attaccanti dell’Inter sono più che sufficienti per arrivare a fine stagione. Lukaku deve ovviamente tornare a regime. Con lui più Carboni e Mkhitaryan, che può fare anche la seconda punta, credo che l’Inter sia ben coperta».