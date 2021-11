Biasin: «Inter, fra le settimane più belle in assoluto! Conte? Temeva confronto»

Biasin giudica in maniera molto convincente l’ultima settimana dell’Inter, che ha visto tre vittorie consecutive e gli ottavi di Champions League. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista lancia poi una frecciata a Conte.

COMPETITIVA ECCOME – Fabrizio Biasin torna a contestare alcuni luoghi comuni visti in estate sull’Inter: «Diciamo che è appena terminata una delle settimane più belle in assoluto. Dal punto di vista dei risultati e devo dire anche dal punto di vista del gioco, da tanti anni a questa parte. Questa settimana un tifoso dell’Inter si è veramente lustrato gli occhi per quello che si è visto in campo, per la qualificazione agli ottavi di Champions League dopo dieci anni e per l’unità di intenti dal primo all’ultimo. È molto bello, considerato tutto quello che ci hanno raccontato quest’estate. A oggi quello che doveva essere un gruppo molto più debole, ridimensionato e in difficoltà, ha raggiunto gli ottavi di Champions League a differenza dell’anno scorso e sta facendo cose molto buone. Antonio Conte? Credo che temesse troppo il confronto con se stesso, con una stagione come la scorsa stagione ad altissimo livello. Ha pensato di fare peggio dell’anno scorso e non ha accettato il rischio. Secondo me poteva rischiare».