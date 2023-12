Biasin: «Inter, non si può fingere! Il dispiacere per la Coppa Italia c’è»

Fabrizio Basin torna sull’argomento Coppa Italia. Dopo l’uscita agli ottavi nello scontro col Bologna l’amarezza è tanta, lo stesso giornalista lo ammette nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”.

DIS-INTERESSE – L’obiettivo stagionale dichiarato dell’Inter è il primato in Serie A. Ciò non significa, però, che il percorso in Coppa Italia sia stato volutamente ignorato dai nerazzurri. Lo spiega Fabrizio Biasin, ospite di Radio Sportiva, analizzando la prestazione della squadra di Simone Inzaghi contro il Bologna: «Chiaramente l’eliminazione dalla Coppa Italia è un dispiacere perché non si può far finta che sia un trofeo di cui non se ne frega. L’Inter l’ha vinta nelle ultime due edizioni quindi ci teneva ad andare avanti anche in questa. Però poi se uno ha visto i 120′ di quella partita si rende conto che l’Inter non ha giocato una cattiva partita. Ha giocato una partita più che buona, anche con le sue alternative, creando moltissimo. La sfida l’ha cambiata un po’ l’atteggiamento del Bologna, ottimo ed eccellente quest’anno, ma soprattutto perché ad un certo punto è entrato un fenomeno che l’ha risolta con due giocate una più bella dell’altra. L’Inter sicuramente non può far finta di niente e fregarsene della Coppa Italia però la verità è che i nerazzurri la prestazione l’hanno fatta».