Biasin: «L’Inter può farcela, ma PSG più squadra del Barça. Finale difficile»

L’Inter dopo due anni ritorna in finale di Champions League. Fabrizio Biasin a Radiosportiva è convinto che il PSG sia meno forte nei singoli del Barcellona, ma più forte dal punto di vista della squadra.

FINALE – L’Inter si appresta a vivere un finale di stagione da cardiopalma. In campionato i giochi si sono riaperti con li pareggio del Napoli contro il Genoa. Per Fabrizio Biasin, l’Inter avrà non poche difficoltà contro il PSG: «Allora intanto partiamo dal presupposto che con Yamal non abbiamo raddoppiato la marcatura ma abbiamo triplicato a volte anche quadruplicato e non è servito molto. In realtà lui è riuscito sempre a dar fastidio, in qualche maniera sei riuscito ad arginare questo mostro del calcio. Lo abbiamo visto anche ieri nel ‘Clasico’ contro il Barcellona, ha fatto cose incredibili. Sicuramente questo è un giocatore superiore. Il PSG ha giocatori superiori, forse non a quel livello, però io credo che paradossalmente possa essere più squadra. Luis Enrique ha portato una ‘non squadra’ a diventare una squadra. Fino a due anni fa era composta da giocatori molto forti ma staccati gli uni dagli altri. Adesso l’allenatore spagnolo ha fatto dell’unione di intenti uno dei punti di forza della squadra. ».

L’Inter si troverà, in finale, di fronte ad una squadra molto forte

DUE SQUADRE – L’Inter in finale a Monaco di Baviera, molto probabilmente affronterà un gruppo che giocherà da vera squadra. Sarà questo per Fabrizio Biasin lo scoglio più importante da superare: «Ergo non bisogna temere troppo il singolo nonostante ci siano Dembelè, Hakimi, Kvaratskhelia, Donnarumma. Sono tutti fortissimi. Ma la forza del Paris Saint-Germain al momento è il suo allenatore. È l’allenatore che ha dato la capacità a questa ex non-squadra di diventare gruppo. Credo che questa sia la cosa più difficile da dover affrontare perché è la stessa prerogativa che ha l’Inter di Inzaghi. In finale ci sono arrivate due squadre. Alle volte ci arrivano gruppi di giocatori fortissimi che si arrangiano per i fatti loro. In questo specifico caso molto probabilmente la differenza in finale la faranno i due impianti».