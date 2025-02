Biasin: «Inter famelica. Inzaghi? Lui grande, gli altri ‘piccoli’!»

Biasin si è concentrato sull’Inter che due giorni fa ha vinto contro la Fiorentina al Meazza. Poi un pensiero su Inzaghi.

FAMELICA – L’Inter lunedì sera ha trovato i tre punti battendo la Fiorentina in campionato. Un successo fondamentale che ha permesso ai nerazzurri di salire a meno uno dal Napoli capolista. A parlare della vittoria ci ha pensato Fabrizio Biasin. Il giornalista, dalle colonne di Tmw, ha parlato in questo modo della Beneamata: «L’Inter è tornata a vincere, si è vendicata della bellissima Fiorentina di giovedì scorso e lo ha fatto con una prestazione più caratteriale che estetica. I nerazzurri hanno giocato partite migliori, ma raramente così “fameliche”. Il volto della squadra è quello del suo allenatore, mediaticamente maltrattato nei giorni post-Firenze e però capace di rispondere con i fatti: in campo e pure fuori. Quattro anni fa non avrebbe avuto quella capacità di gestire i giorni del trambusto, ora sì. Dimostrazione di grandezza (la sua) e di piccolezza (quella di chi ad ogni minimo inciampo gli rompe la fava)». D’altronde, la vittoria di lunedì sera ha tanto di Simone Inzaghi, che ha spinto la sua squadra sin dai primi minuti facendola scendere in campo con un atteggiamento totalmente differente rispetto al recupero dello scorso giovedì.