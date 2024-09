Biasin: «Inter, evitare assolutamente questo! Mi aspetto 3 cambi»

Biasin parla dell’Inter, che domani sarà di scena a Udine per rialzare la testa dopo il KO nel derby contro il Milan. Si attende anche qualche cambio.

NO AL TUNNEL – Intervenuto su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin vuole risposte dai nerazzurri: «Credo che si possa perdere anche un derby, una partita, ma la cosa che non deve capire è entrare nel tunnel. Bisogna ripartire subito. Udinese? Vai a giocare una partita storicamente, nelle ultime due stagioni, complicata come lo scorso anno dove hai vinto alla fine, mentre due anni fa è stato il punto più basso della gestione Inzaghi. Fu l’unica vera partita dove l’Inter non gioca a calcio. Domani importante, sono chiamati i giocatori a dare una risposta, punzecchiati nelle ultime ore».

DERBY – Biasin ritorna sulla stracittadina persa: «Non ci credo alla sindrome della pancia piena. Col Milan? Tanti pensavano, compreso io, che i rossoneri fossero alle corde. Ma Fonseca l’ha vinta nel momento in cui ha deciso di fare con la sua testa, era da un anno e mezzo che non vedevo l’Inter di Simone Inzaghi battuta sul piano tattico».

CAMBI – Infine, Biasin si è anche focalizzato sugli eventuali avvicendamenti nella partita di Udine: «Mi aspetto Frattesi, perché se gioca Zielinski ci sarebbe un grosso problema Frattesi. Mi aspetto anche Zielinski forse per come ho visto Mkhitaryan e anche Bisseck al posto di Pavard. A Dumfries gli viene richiesto di essere un pochino più presente, diciamo così. Non so se crede poco in sé stesso, invece di andare sceglie sempre di fermarsi».