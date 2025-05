Biasin: «Inter, gli errori in Serie A hanno condotto alla finale. I calcoli…»

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto per l’Inter dopo il finale di campionato? Il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin traccia un bilancio della stagione.

CERTEZZE SMARRITE – La vittoria a Como dell’Inter risulta quasi inutile ai fini dell’obiettivo: il Napoli batte il Cagliari nell’ultima di campionato e si aggiudica lo scudetto. Fabrizio Biasin, intervenuto su Pressing al termine delle due sfide, dichiara: «Faccio anche io i complimenti al Napoli. Da quando c’è De Laurentiis, il Napoli è una certezza. I cori a Pedro sono legittimi. La grande delusione nerazzurra è certificata dalla doppietta di Pedro contro la Lazio. L’Inter non l’ha perso domenica, ma nel corso della stagione ha smarrito un po’ di certezze, anche per colpa di un calo a livello fisiologico».

Dalla delusione in campionato alla preziosa opportunità in Champions League: Biasin indica la strada all’Inter

PERCORSO IMPORTANTE – L’amarezza per le chance sprecate in campionato non deve spostare l’Inter dall’ultimo e vero obiettivo della stagione: la Champions League. Fabrizio Biasin sull’impegno in programma a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio dichiara: «L’Inter, tra otto giorni, giocherà una finale. In Champions League ha fatto un percorso importante. Questa cosa le ha prosciugato delle energie. Gli errori fatti in Serie A ti hanno comunque permesso di arrivare in finale di Champions League. Sabato poi faremo i calcoli». Biasin, dunque, rimanda il vero bilancio finale di stagione a dopo la sfida contro il PSG.