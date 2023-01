Biasin: «Inter-Empoli un disastro l’approccio e la gestione di Inzaghi!»

Fabrizio Biasin sulle frequenze di Radio 24 ha espresso la sua opinione riguardo la sconfitta dell’Inter a San Siro contro l’Empoli, sottolineando gli errori di Milan Skriniar e soprattutto di Simone Inzaghi nel gestire la partita.

UN DISASTRO – Biasin torna a parlare della sconfitta dell’Inter a San Siro contro l’Empoli, soffermandosi su un aspetto in particolare: «Meno di una settimana fa celebravamo l’Inter dopo la Supercoppa Italiana, oggi invece stiamo uccidendo tutti quindi mi sembra un filo disastro. Chiaro che però è stato un disastro gestionale di approccio alla partita. Un giocatore ha sbagliato prendendosi due ammonizioni sacrosante e il suo procuratore andava in diretta per dire quello che ha detto. Poi è stato un disastro anche perché Simone Inzaghi non è stato capace di correggere la sua squadra che anche in parità numerica l’Inter deve essere in grado di mettere a posto. Con questa sconfitta ha annullato le sue residue speranze scudetto e ora si deve guardare attorno e non davanti».