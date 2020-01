Biasin: “Inter, ecco cosa ha spinto Conte a spendere tanto per Lukaku”

Il noto giornalista e tifoso dell’Inter, Fabrizio Biasin, ha parlato negli studi di “Sky Sport 24”, nel day after della vittoria al San Paolo. Il rendimento di Lukaku e la trattativa per Arturo Vidal tra i temi trattati.

TESTA A TESTA – Non poteva esserci inizio di 2020 migliore per l’Inter di Antonio Conte. I tre gol rifilati al Napoli di Gennaro Gattuso certificano la crescita macroscopica della squadra. La sfida alla Juventus sta continuando ad animare i weekend di Serie A e Fabrizio Biasin ne ha parlato così: «Non era facilmente pronosticabile una lotta a questo livello. Sono curioso di vedere che cosa succederà tra queste due squadre da qui alla fine. Romelu Lukaku? Parla un grandissimo italiano e credo sia l’altro aspetto che ha convinto Antonio Conte a puntare su di lui. Sa creare gruppo, ero scettico a luglio quando il tecnico insisteva su un giocatore da 80 milioni, ora stiamo capendo perché. Arturo Vidal? Lo vuole Conte, e siccome non ha sbagliato sugli altri acquisti, evidentemente il club proverà ad accontentarlo, anche se a livello dirigenziale forse vorrebbero puntare su altro, un profilo da spendere sul mercato in futuro. Ma se il tecnico dice dice che è l’uomo giusto, la società farà di tutto per prenderlo».