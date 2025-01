Biasin: «Inter, dopo Riad dramma mediatico! Frattesi? Una bugia»

Biasin ha parlato del momento dell’Inter e anche del futuro di Davide Frattesi. Il giornalista difende la posizione dei nerazzurri e poi individua una non verità sul centrocampista.

RUMORE DEI NEMICI – Fabrizio Biasin, a Mediaset, ha parlato del momento dei nerazzurri. Il giornalista, vicino alle cose dell’Inter, difende l’operato della squadra e di Simone Inzaghi dopo la vittoria con il Venezia: «L’Inter ha perso la Supercoppa, è un fatto e nessuno lo nasconde. I primi arrabbiati sono giocatori e allenatori. Quello che stona è quello che è successo dopo: si è fatto un dramma mediatico. Ha abituato tutti troppo bene, tanto che non si può perdere neanche una partita. Ho letto articoli dove si dice qual è il problema dell’Inter? Ma leggo le statistiche e vedo Inter prima, tanti clean sheet di fila, miglior attacco, tra le prime otto in Champions League. Basta perdere una partita e Inzaghi non sa fare il turnover, non sa fare cambi ecc…».

Biasin non solo Inter in sé, ma anche sul futuro di Frattesi

UNA BUGIA – Allo stesso tempo, Biasin ha parlato del futuro relativo a Davide Frattesi. Il giornalista individua anche una non verità relativa alle discussioni intorno al centrocampista romano e al suo minutaggio all’Inter: «Frattesi? Non è vero che non gioca, è il quarto centrocampista dietro i titolari. Ha giocato mille minuti, la differenza è che sta incidendo meno rispetto all’anno scorso ed è per questo che è meno soddisfatto».