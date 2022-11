Biasin: «Inter, discorso mercato semplice! Due situazioni da discutere»

L’Inter sta progettando le mosse da fare a gennaio per rinforzare la rosa come per esempio Thuram (vedi articolo). Fabrizio Biasin – intervenuto nel corso di Microfono Aperto, su Radio Sportiva -, fa il punto su ciò che il club nerazzurro può o non può fare. Di seguito le sue dichiarazioni

SITUAZIONI – L’Inter per il mercato di gennaio pensa a qualche profilo ma secondo Fabrizio Biasin ci sono almeno due situazioni da risolvere: «Il discorso mercato all’Inter è semplice: se qualcuno alza la mano e dice ‘mister Inzaghi voglio andare via per giocare di più’, allora l’Inter prende in considerazioni qualche entrata. Se restano tutti non c’è spazio materiale. Ci sono due/tre situazioni da discutere: bisogna capire se Gosens vuole andare via per giocare di più e se Gagliardini vuole fare il sesto centrocampista o trovare spazio altrove. Direi basta perché in realtà gli altri ruoli sono occupati da giocatori che bene o male giocano. Se serve un difensore in più? No, in realtà i difensori ci sono. È la fase difensiva che va migliorata perché finora ha funzionato poco».