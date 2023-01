Biasin: «L’Inter deve ritrovare Lukaku! Lautaro Martinez voto 10»

Biasin mette l’accento sugli attaccanti dell’Inter, escluso Correa che per il momento ha oggettivamente deluso non poco. A Mediaset, il giornalista premia Lautaro Martinez e si augura che Lukaku torni in forma.

IN AVANTI – Fabrizio Biasin passa in rassegna l’attacco dell’Inter: «Lautaro Martinez è l’esempio che dire che i Mondiali rovinano i giocatori è sbagliato. Ha giocato un brutto Mondiale, ma prima e dopo è stato perfetto: voto 10. Edin Dzeko poco meno, non ha giocato la sua miglior partita contro la Cremonese ma in stagione benissimo. Romelu Lukaku siamo ancora sotto la sufficienza, si sono visti minimi segnali a Cremona ma questo è lontano parente del giocatore che ha vinto quasi da solo lo scudetto due anni fa. L’Inter ha bisogno che salga di tono, non si può pensare che Dzeko e Lautaro Martinez giochino da qui alla fine tutte le partite. L’Inter è vero che ha fatto un pessimo inizio, ma è ancora in Coppa Italia, prova a fare quello che può in campionato e c’è la Champions League: deve ritrovare Lukaku».