Biasin: «Inter, anche la Coppa Italia è fondamentale per crescere!»

Fabrizio Biasin ha commentato l’importanza di una competizione come la Coppa Italia per l’Inter, in diretta su Radio Sportiva.

FINALE – Biasin ha risposto così ad una domanda sull’importanza della Coppa Italia per una squadra che lotta ai vertici come l’Inter: «Per puntare sempre più in alto come società devi ambire anche alla vittoria della Coppa Italia. Per me sbagliano quelli che non valorizzano abbastanza questa competizione e la sminuiscono. Intanto, è un trofeo importante e ti porta a vivere l’emozione di una finale. Credo che nel calcio vivere una finale di coppa è sempre emozionante. Non dimentichiamoci, che fino a qualche anno fa, l’Inter era stagnata al settimo posto in campionato, quindi vincere un trofeo come la Coppa nazionale era un sogno. Se vuoi crescere come società e come mentalità di squadra, devi valorizzare anche questa competizione».