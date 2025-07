Biasin certo: «Inter, tanta concorrenza! Attenzione al Milan per un motivo»

L’Inter ha una rosa completa ma ripone fiducia in un allenatore giovane. Fabrizio Biasin, su Radio Sportiva, afferma che l’Inter dovrà vedersela anche contro un Milan ritrovato e avvantaggiato.

SFIDA AI ROSSONERI – L’Inter, secondo Fabrizio Biasin, ha una piccola incognita relativa all’allenatore e dovrà vedersela senza dubbio anche con il Milan per un posto in Europa: «Sono dell’idea che il Milan, con questo nuovo percorso, farà tanti punti. La concorrenza è ampissima. Mai come quest’anno ci sono 6/7 squadre che ambiscono alle prime 4 piazze. I rossoneri hanno non solo un allenatore vincente ma anche dalla loro il calendario meno affollato senza l’impegno Europeo. Il Milan credo abbia tutte le possibilità per fare bene e mettere i bastoni fra le ruote all’Inter per un posto in Champions League. Per quanto riguarda i nerazzurri, siamo tutti curiosi di vedere all’opera Cristian Chivu e il suo nuovo approccio a livello tattico. Sicuramente apporterà delle modifiche rispetto ai 4 anni passati di Simone Inzaghi. Anni in cui l’Inter ha portato a casa tanti vittorie, un bel calcio e risultati positivi».

L’Inter con Lookman avrebbe una rosa ancora più competitiva

ROSA COMPLETA – L’Inter ha finito male la stagione ma se dovesse arrivare anche Ademola Lookman sarebbe la squadra da battere assieme al Napoli. Il giornalista sottolinea l’importanza del nigeriano: «Adesso però le ultime mosse di mercato ci fanno intendere che si potrebbe passare ad un modulo simil 3-4-2-1. Chivu ha poca esperienza dalla sua, solo 13 presenze in Serie A. La società si sta impegnando tantissimo per far avere all’allenatore i giocatori migliori funzionali a questa nuova idea di gioco. La rosa è completa al momento. Dovesse arrivare Lookman renderebbe i nerazzurri ancor più competitivi. La cosa ardua che deve fare l’Inter è voltare pagina rispetto al finale di di campionato della passata stagione»