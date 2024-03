Biasin: «Inter, con l’Atletico Madrid senza due pedine! Non scontata»

L’Inter, mercoledì, sfiderà l’Atletico Madrid nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Fabrizio Biasin, a TVPlay, ha parlato così della sfida

DIFFICILE – Queste le considerazioni di Biasin: «È importante prima di tutto superare gli ottavi di finale perché qualcuno già parla delle eventuali partite successive. Penso che mercoledì Simeone farà la sua cara e vecchia battaglia perché legittimamente da parte sua è il modo migliore per rompere le scatole all’Inter che arriva senza Arnautovic e Carlos Augusto. Non sono titolarissimi ma comunque hai perso due pedine. Io non mi spingo oltre la partita di mercoledì poi potrebbero aprirsi mille orizzonti. Al momento si sono qualificati il City di Haaland, il PSG di Mbappé, il Bayern Monaco di Kane e il Real Madrid di Bellingham e Vinicius ecc. Se anche l’Inter dovesse passare ai quarti non è così automatico che arrivi in finale perché non è che di fianco non ce nessuno e poi la partita con l’Atletico è tutto tranne che scontata».