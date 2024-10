Biasin: «Inter, classifica non eccellente. Deve dimostrare una cosa»

L’Inter attende la partita contro la Roma di questa sera allo Stadio Olimpico. Fabrizio Biasin ha espresso il suo parere su Tutti Convocati prima del match.

ASPETTATIVE – Fabrizio Biasin, parlando dell’Inter, anticipa la partita con la Roma e richiede una cosa ai nerazzurri: «La classifica non è eccellente come l’anno scorso, ma è impossibile pensare che l’Inter possa fare la stessa cavalcata. Non è comunque drammatica, la squadra ricerca qualche certezza in più e ha dimostrato di avere il suo istinto in campo. Gioca sempre ad un buon livello, stasera con i super-titolari di Inzaghi possono e devono dare un segnale. La avversarie hanno vinto tutte, l’Inter deve dimostrare con i fatti di essere la favorita per lo Scudetto».