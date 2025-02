Biasin: «Inter capolista? Tutte e tre hanno le stesse probabilità»

Fabrizio Biasin, noto giornalista e tifoso nerazzurro, dopo la vittoria della Juventus, ha commentato su Rai 2. Tra i temi trattati, ha parlato anche del cammino dell’Inter di Simone Inzaghi.

PERCENTUALI – Al termine della domenica di Serie A, negli studi di Rai 2, a La Domenica Sportiva, si è discusso anche del sorpasso dell’Inter sul Napoli. Ecco le parole di Fabrizio Biasin: «Non ero abituato a sentire la capolista; in questo momento tutte e tre hanno il 33% di possibilità di vincere lo scudetto. Milan? Dipende da quali sono gli obiettivi. Al Milan a volte sembrano masochisti. Leao viene messo da parte, ma è sempre lui a fare la differenza. Sono i singoli giocatori che devono prendersi le responsabilità. Una competizione da scegliere? Tra Champions e Serie A, è difficile scegliere. In questo momento, devi provare a fare entrambe le cose; sarà complicato, ma bisogna cercare di restare in lotta fino alla fine. Al massimo, puoi schierare le riserve in Coppa Italia».