Biasin: «Inter campione d’inverno, non conta nulla ma qualcosa racconta»

L’Inter è campione d’inverno (vedi articolo), titolo tuttavia platonico da confermare a fine stagione. Biasin, da TuttoMercatoWeb, segnala cosa si può trarre dal primo step.

MOMENTO DI PASSAGGIO – “L’Inter è campione d’inverno. Sapete quanto conta il titolo di campioni d’inverno? Esatto, niente, ma in questo caso qualcosa racconta. L’estate passata la vulgata descriveva i nerazzurri come il club allo sbando o comunque in smantellamento. E invece no. Chi è rimasto ha svolto un gran lavoro e, sì, siamo neppure a metà strada, ma la sensazione è che il gruppo di Simone Inzaghi abbia le idee molto chiare”.

IL SALUTO – “Ieri il presidente Steven Zhang ha salutato la famiglia nerazzurra in collegamento dalla Cina. I classici auguri di Natale. Ha detto tante cose e vanno tutte in un senso: la volontà di proseguire con il progetto è concreta, con tutte le difficoltà del caso, per carità, ma decisa e, oh, piaccia o non piaccia avvalorata dai risultati”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin