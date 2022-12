Biasin: «Inter, si ragiona sul cambio di proprietà. Il punto su PIF»

Tra i tanti temi che sicuramente appassionano i tifosi dell’Inter, c’è anche il tanto chiacchierato passaggio di proprietà. Sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin ha fatto il punto della situazione. Questione PIF compresa.

CAMBIO DI PROPRIETÀ – Fabrizio Biasin ha fatto il punto della situazione sulla possibile cessione dell’Inter. Tra la questione PIF e i ragionamenti sul cambio di proprietà. Queste le sue parole: «Oggi festeggiamo i due anni di annuncio sull’arrivo degli arabi all’Inter. Se devo essere onesto, scherzi a parte, non so nulla del possibile arrivo del gruppo PIF a Milano. Non credo ci sia nulla di concreto. Qualche tempo fa c’era stato un interesse, ma poi gli arabi hanno scelto il Newcastle. So però che si ragiona su un possibile cambio di proprietà. Un conto però è ragionarci sopra, un conto è arrivarci. Perché la richiesta è molto alta, si continua a parlare di un miliardo di euro».