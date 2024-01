Biasin: «Inter, un calo è legittimo! Simeone? Difficile per 2 motivi»

Biasin ha parlato dell’Inter, che nelle ultime uscite è calata un po’ di rendimento. Poi la risposta alla domanda su Giovanni Simeone.

RENDIMENTO − Su Radio Sportiva, Fabrizio Biasin risponde alla domanda di un ascoltatore preoccupato di un possibile calo dell’Inter come due anni fa: «L’Inter nella prima stagione di Inzaghi a dicembre gioca un livello altissimo, poi ha un calo netto tra gennaio e febbraio e succede quello che succede. Legittimo qualche dubbio dei tifosi. Nelle ultime uscite l’Inter non ha avuto lo stesso rendimento di ottobre e novembre, però il dato di fatto è aver messo 48 su 57 punti a disposizione, che sono tantissimi. Si può avere qualche calo, ma questa rosa ha le capacità per rimanere a quel livello fino alla fine».

ATTACCO − Poi Biasin risponde sul Cholito: «Simeone? So che in passato, addirittura pre-Cagliari, c’era stata un’idea sul Cholito all’Inter. Ma francamente l’escludere per tanti motivi: il primo, bisognerebbe fare spazio tra Sanchez e Arnautovic; seconda cosa, dovresti andare a trattare con De Laurentiis l’uscita di un suo attaccante. Quest’ultimo elemento è complicatissimo. Opzione molto complicata».