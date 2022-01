Biasin: «Inter, buon punto guadagnato contro un’Atalanta fortissima»

Biasin, a Pressing Serie A su Italia 1, non si dispera per il pareggio dell’Inter sul campo dell’Atalanta. Il giornalista vede il bicchiere mezzo pieno contro una squadra molto forte.

PAREGGIO − Fabrizio Biasin non si dispera per il risultato di Bergamo: «Bisogna valutare la settimana che è stata impegnativa ma anche importante con la vittoria della Supercoppa Italiana, stasera avversario complicato. Il primo tempo non mi è piaciuto, ripresa bella. Pareggio giusto e buon punto guadagnato per l’Inter, pensare che si possano vincere tutte le partite non si può. L’Inter non è stanca, né nervosa ci sta uscire 0-0 da questo campo contro un’Atalanta fortissima».