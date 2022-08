Biasin: «L’Inter ha budget zero per il difensore! Akanji? Solo in un caso»

Fabrizio Biasin, ospite negli studi di Sportitalia mercato, si è espresso sulla situazione difficile all’Inter. Sul mercato manca un difensore ma al contempo anche il budget. Le sue considerazioni su Akanji

BUDGET ZERO − Biasin spiega le complicazioni in casa Inter: «Al momento manca un difensore centrale. Situazione chiara: l’Inter ha budget zero. Potrebbero avere dei soldi solo se esce un titolare. Per trovare l’alternativa a Stefan de Vrij ci sono zero euro a disposizione. L’unica soluzione è quella di arrivare ad un difensore low cost come Akanji. Ma anche per questa opzione serve un colpo di inventiva sul mercato».